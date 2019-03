Die Stimmen des jungen, zeitgenössischen Fado werden immer eindringlicher.

Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, die sich kurz Carminho nennt, ist eine davon und in ihrer Heimat Portugal längst ein Star. Nach ihrem erfolgreichen Album „Carminho Canta Jobim“ (2016), einer Hommage an Antônio Carlos Jobim, hat sie mit „Maria“ ein sehr persönliches Werk vorlegt.

Fast alle Songs darauf sind selbst geschrieben, die Instrumentierung auch mit E- und Pedal-Steel-Gitarre überrascht. „Jedes Wort muss Energie haben. Die Musik ist nur dazu da, die Sprache zu transportieren“, erklärt sie. „Deshalb ‚verrät‘ man den Fado auch nicht mit der Verwendung neuer Instrumente oder Harmonien.“ -er