Swissmade sind die „Éclaircies“ dieses Duos.

Die aus der Auvergne stammende Sophie Burande und Léonard Gogniat aus dem Welschland übersetzen den Titel ihres neuen, sechsten Albums mit „Lichtblick“ – und so sorgen Carrousel weiterhin oftmals im Duett singend für einen melodiös-poetischen „Pop-Folk à la française“, der nicht erst in seinen rhythmischen Refrains den Launefaktor in die Höhe treibt! -pat