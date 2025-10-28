Die schwertschwingende Rat Queen zierte im Dezember 2024 das Cover des „Rock Hard“-Magazins Vol. 450 mit einem Special zu den 25 „heißesten Acts“ für die kommende Saison.

Dazu zählen Sängerin und Gitarristin Riley Pinkerton und The Castle Rat aus Brooklyn mit ihrer Mischung aus traditionellem Doom und Heavy Metal, den sie in eine mittelalterlich-fantastische Ästhetik ihres selbst erschaffenen Universums fassen – interaktive, von Überlieferungen geprägte Liveperformance mit choreografierten Kampfszenen für alle, die sich an Battle-Babes und Bestien, Frazetta und Sabbath zu Stoner und Doom ergötzen. -pat