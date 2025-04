Fürs letzte Gastspiel holen Caldera/New Noise die texanischen Alternative-Rocker Catch Your Breath ins Substage, wobei Alex Füchsel die Konzertfackel in den Club Stadtmitte weiterträgt.

Mit der Single „Dial Tone“ vom 2023er Debütalbum „Shame On Me“ haben CYB weltweit Aufmerksamkeit erregt. Ihr Mix aus Alternative und Metal mit Synthiesoundscapes erinnert an den Post-HC der 2010er, aber mit moderner Note, eingängigen Hooks und schweren Gitarren. Supports auf ihrer „The Savages“-Tour: Until I Wake und Of Virtue. -pat