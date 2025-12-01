Sie sind quasi das Atari des Deathcore.

Nix mehr von dem drin, was außen draufsteht. Basser David Flinn ist als einziger auf allen Studioalben bis zum aktuellen „Suffer In Heaven“ (2023) zu hören – obgleich er nicht mehr zur 2007er Originalbesetzung gehört hat, von der längst keiner mehr bei Chelsea Grin spielt.

Vornweg: Signs Of The Swarm, Mugshot und Crown Magnetar. -pat