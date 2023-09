Citlal Calli, Frau Antje & Frauenkleidertausch

Eine Karlsruher Erfindung ist die „Fiesta Latina“.

Mitbegründet von Citlal Calli fand die erste Veranstaltung unter diesem Namen in den 80ern in der damaligen Oststadthalle statt – und bundesweit bis heute viele Nachahmer. Mittlerweile im Rentenalter, kommt die Gruppe mit „Musik aus Lateinamerika“ am Fr, 6.10., 20 Uhr, ins Mikado.

Eine Zeitreise in die Welt des Kassettenrekorders unternimmt am Tag drauf auch Frau Antje in der dritten Auflage ihrer Show „Best Of My Best“ (Sa, 7.10., 20 Uhr) und stimmt damit auf den „Frauenkleidertausch“ (So, 8.10., 16-18 Uhr) ein. -fk