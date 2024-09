Aufgewachsen mit dem Country-Radio ihrer Heimatstadt Charleston (South Carolina) fühlte sich Claire Conway schon in jungen Jahren zum Storytelling hingezogen und begann als Teenager damit, Gitarre zu spielen, Songs zu schreiben und zu malen.

Ihre Texte sind klug, anmutig und ehrlich, die Songs verträumte, lebhafte Porträts ihres Lebens, getragen von einfachen Gitarrenriffs, weichen Harmonien und schwermütigen Slidegitarrenakkorden, die sich vielleicht am ehesten mit zeitgenössischen Indie-Folk Acts wie Waxahatchee und First Aid Kit vergleichen lassen. Ihre bis dato letzte EP „Be Good“ entstand während der Quarantäne in ihrem Apartment in Los Angeles. -rw