Clara Vetter Trio feat. Max Treutner

Pianistin Clara Vetter und Saxofonist Max Treutner haben sich 2012 beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ kennengelernt, bei dem beide in ihren jeweiligen Alterskategorien den ersten Preis geholt haben.

Seitdem sind etliche Jahre vergangen und noch mehr Auszeichnungen und Gigs dazugekommen. In Ettlingen erklingen Songs aus dem Debütalbum, deren Antrieb expressive Performance und eine große Lust am musikalischen Erkunden ist.

Wer nicht so lange warten will: Ohne „Verstärkung“ ist die junge Jazzerin außerdem am Sa, 15.2. ab 11.30 Uhr in der Hemingway Lounge zu hören. -er