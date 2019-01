Der Name ist Programm.

Mit dem Wort „Séduire“ hat Pianistin Claudia Schimmer ihren Solo-Auftritt überschrieben. Hier will sie mit eigenen Kompositionen bezaubern und verführen, die von Vorbildern wie Ludovico Einaudi und Yann Tiersen inspiriert sind. Sie kleiden die entscheidenden Momente und schicksalhaften Begegnungen im Leben eines französischen Liebespaares in Musik. Man darf sich also auf jede Menge Gefühl und klangschönen emotionalen Tiefgang freuen. -er