Clitr Pop – Flinta-Synthpop-Abend

„La Figue“-Gefühle kommen hoch, wenn das queere Karlsruher Electrokollektiv Tinnitus mit dem P8 Flinta-Künstlern vom Synthpop-Act bis zur Local-Singer/Songwriterin die große Bühne bietet.

Das Line-up bilden Newcomerin Lara Süß (Berlin), Yowlandi (Leipzig), die ihren atzigeren Sound unterm Alter Ego Disco Yolo releast, und Alt-Pop-Songwriterin Noa (Karlsruhe). Die After-Party schmeißen dann das Geschwisterduo Seifriedlich mit synthbasiertem Techno und die queere DJ Linér, jeweils mit Livevocals. -pat