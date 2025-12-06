Clitr Pop – Flinta-Synthpop-Abend
Popkultur // Artikel vom 06.12.2025
„La Figue“-Gefühle kommen hoch, wenn das queere Karlsruher Electrokollektiv Tinnitus mit dem P8 Flinta-Künstlern vom Synthpop-Act bis zur Local-Singer/Songwriterin die große Bühne bietet.
Das Line-up bilden Newcomerin Lara Süß (Berlin), Yowlandi (Leipzig), die ihren atzigeren Sound unterm Alter Ego Disco Yolo releast, und Alt-Pop-Songwriterin Noa (Karlsruhe).
Die After-Party schmeißen dann das Geschwisterduo Seifriedlich mit synthbasiertem Techno und die queere DJ Linér, jeweils mit Livevocals. -pat
Sa, 6.12., 20 Uhr, P8, Karlsruhe
