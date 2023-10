Club 27 – Halloween Edition

Nach dem „Marktfest“-Wochenende geht „Ettlingen By Night“ in einer neuen Location in Runde drei.

Los geht’s in der Schlossgartenhalle, wo die „Halloween Edition“ den Höhepunkt der Eventreihe bildet, um 21 Uhr mit Mixed Music der DJs Alexander T. und Schin. D. Die Bars bieten Cocktails, Longdrinks und „Fusel“-Bier. Halloween-Kostüme sind willkommen, aber nicht obligatorisch. Gäste ab 18 Jahren sind ebenfalls gern gesehen. -pat