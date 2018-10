Club Live, The Hörps, Dreimannquartett & Old’s Cool

Vier amtliche Regio-Cover-Bands geben sich im Dörfle die Klinke in die Hand.

Seit 2018 neu am Start sind die Dance-Hits und andere elektronische Sounds von Parov Stelar über Clean Bandit bis hin zu Robin Schulz und Felix Jaehn auf analoge Art interpretierenden Karlsruher Club Live (Fr, 19.10.).

Aus Bruchsal kommen The Hörps (Sa, 27.10.), deren Repertoire zwischen Foo Fighters und System Of A Down angesiedelt ist, wie auch das Dreimannquartett (Fr, 2.11.) mit seinen Rock-, Blues- und Funk-Nummern, etwa von J.J. Cale oder Joe Bonamassa. Und die Ettlinger Old’s Cool (Sa, 10.11.) verstehen sich auf sämtlich Rock-Spielarten zwischen Bon Jovi und den Hosen. -pat