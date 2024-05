Diese Freiburger Band mit KA-Einschlag ist noch relativ neu im Geschäft, die vier Köpfe dahinter aber erfahrene Hasen auf dem Gitarrenpop-Dancefloor.

Man kennt sie u.a. von Gringo Mayer, Prisoners Of Freedom, The Seducers, Serial Off, Neo Rodeo, Backslide, Virage Dangereux, Nicolas Sturm, Jimi Satans Schuhshop, Achtung Rakete, The Hojos oder Institute Of Modern Melancholy.

Als Club Of Problems bringen Dominik „Jackson Bollock“ Boll (Gesang/Gitarre), Kohi-Booker Tom „John Pelzer“ Selzer (Gitarre/Synth), David „Purple Reinhard“ Kurz (Bass) und Jeremy „James“ Dhôme (Drums) nach den Single-Auskopplungen „Walking The Road“ und dem Queens „I Want To Break Free“ vereinnahmenden „Dinosaur“ ihr selbstbetiteltes Debütalbum (VÖ: 10.5., www.flight13.com) raus – und präsentieren noch neun weitere melancholisch-schwere und dabei doch meist auch irgendwie tanzbare Lo-Fi-Folk-Pop-Tracks mit „Punkrockbasis“.

Ihre Record-Releaseshow supportet das Duo Goldblum aus Rotterdam: Die auch bei Sweat Tongue aktiven Marijn Verbiesen und Michiel Klein erstellen mit Flohmarktkassetten, Tapeloops, Keyboards und Gesang auf Englisch und Niederländisch ihre mal chaotischen, mal fragilen improvisierten Lo-Fi-Klangcollagen. -pat