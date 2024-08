Die Entwicklung der 1991 formierten Experimental-Metal-Urgesteine aus Germantown durch alle Spielarten nachzuvollziehen, gleicht einer Reise durch den Rockkosmos der vergangenen 50 Jahre.

Die Einflüsse von Clutch stammen aus sämtlichen Richtungen: Led Zeppelin und Black Sabbath, Faith No More und Helmet, ZZ Top und Rage Against The Machine, Queens Of The Stone Age und P-Funk, Blues und Rock’n’Roll.

Nach zahlreichen Festivalauftritten kommt das Quartett um Sänger Neil Fallon für eine exklusive Show nach Karlsruhe! Support: Green Lung. -pat