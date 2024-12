Collectivity & 2. Dichterwettstreit

Einmal monatlich gastiert Collectivity immer wieder neu aufgestellt auf der Klag-Bühne. Im Dezember als „Electro-Pop-Jazz-Orchester“ (Do, 12.12.) mit Søren Jordan (Gitarre), Louis Müller (Bass), den vom Karlsruher „Soulcafé“ bekannten Thorsten Rheinschmidt (Drums) und Melanie Hanke (Gesang) sowie Alexander Krieg (Keyboards).

Im Januar avanciert das Gaggenauer Musikkollektiv dann in Person von Céline Weingartner (Gesang), Max Treutner (Saxofon/EWI), Clara Vetter (Klavier), Leonard Herz (Keyboards) und Leon Kappenberger (Drums) zur „Bond-Band“ (Do, 23.1.) und spielt die besten Songs aus den 007-Filmen von „Live And Let Die“ und „Nobody Does It Better“ bis „Golden Eye“ und „Skyfall“.

Zwischendrin: der zweite „Gaggenauer Dichterwettstreit“ (Fr, 13.12., Kohi-Koop) mit den Poetry-Slammern Larissa Leaves (Freiburg), Hank M. Flemming (Tübingen), Marina Sigl und Kai Bosch (Stuttgart), Jessica Davis (Darmstadt) und Stefan Unser (Malsch). Moderation: Natalie Friedrich, Poetry-Slam-U20-Landesmeisterin Ba-Wü 2019. Weitere Collectivity-Konzerte am 13.2., 13.3. und 10.4. -pat