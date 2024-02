Jazz meets Improtanz.

Es ist schon sehr erstaunlich, welch tolles unterschiedliches Programm das Gaggenauer Musikkollektiv Collectivity jeden Monat an Themenevents auf die Beine stellt! Auch im März hat wieder eine neue Mischung wunderbarer KünstlerInnen zusammengefunden, die zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen: „Landesjazzpreis“-Trägerin Clara Vetter (Piano), Max Treutner (Saxofon), Hans Fickelscher (Drums) und Saskia Hamala (Tanz).

Im Fokus steht die gemeinsame Improvisation, eine Übersetzung von Tanz in Musik und Musik in Tanz. Dabei werden improvisatorische Interpretationen von Phänomenen aus der Natur ebenso eine Rolle spielen wie ausgewählte Jazzstandards des „Great American Songbooks“. Bandleader und Komponist Fickelscher ist ein quirliges Urgestein der Stuttgarter Jazzszene, Hamala, studierte Tänzerin und Tanzpädagogin mit dem Fokus auf Modern Dance und Jazztanz sowie afro-lateinamerikanische Paartänze. Auch als Choreografin wirkt sie in vielen unterschiedlichen Projekten mit.

Zum Vormerken: Das nächste Event folgt am 11.4. -rw