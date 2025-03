Collectivity – Frankreich

Für seine Voyage nach Frankreich formiert das Gaggenauer Kollektiv eine internationale Musikerschar.

Die Collectivity-Hosts Clara Vetter und Max Treutner begrüßen in ihren Reihen diesmal die in Paris lebende Sängerin Laura Kipp, den Stuttgarter Bassisten und Ba-Wü-„Landesjazzpreis“-Träger 2017 Sebastian Schuster sowie Schlagzeuger David Giesel aus Basel für ihren von Eigenkompositionen über Jazzstandards bis hin zu Chansons breit angelegten Abend.

Die nächsten Collectivity-Auftritte folgen erst in Jahreshälfte zwei am Do, 9.10., 20.11. und 11.12. -pat