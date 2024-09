Collectivity: Gagadele

Das Musikkollektiv Gaggenau kommt einmal monatlich auf der Klag-Bühne zusammen, um mit immer wieder neuen Protagonisten und Instrumenten, Songs aus Pop über Blues, Funk und Jazz bis zur Weltmusik zu präsentieren.

„Gagadele“ verspricht diesmal ein „Best-of Lady Gaga & Adele“. Die Band um Argentina Schumacher interpretiert die größten Hits der beiden Pop-Ikonen in spannenden neuen Arrangements wie „Set Fire To The Rain“, „Poker Face“, „Skyfall“ oder „Shello“– denn manche Songs werden sogar gemischt wie Lady Gagas „Shallow“ und Adeles „Hello“!

Weitere Collectivity-Auftritte gibt’s am 28.11. und 12.12. -pat