Collectivity – „The Beauty Meets The Beast“

Popkultur // Artikel vom 20.11.2025

Mario Götz (Foto: Jürgen Schurr)

Beim nächsten Monatskonzert wird das Gaggenauer Musikkollektiv Collectivity wieder zum Elektro-Pop-Jazz-Orchester und präsentiert „The Beauty Meets The Beast“.

Sängerin Melanie Hanke, bekannt durchs „Soulcafé“ des Karlsruher Jazzclubs, trifft auf den“ Götz von Obertsrot“ Mario Götz mit seiner tiefen, voluminösen Stimme.

Außerdem dabei sind Roland Hasenohr (Gitarre), Louis Müller (Bass), Thorsten Rheinschmidt (Drums) und Alexander Krieg (Keys), wenn geprägt vom Freiraum für Impro, Spontanität und Individualität bekannte und weniger bekannte Stücke aus verschiedenen Genres von Soul, Pop und Blues bis hin zu Jazz in eigenem Format interpretiert werden. -pat

Do, 20.11., 20 Uhr, Klag-Bühne, Gaggenau
tickets.inka-magazin.de

