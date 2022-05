Combichrist

Andy LaPlegua war in den Hardcore-Bands My Right Choice und Lash Out aktiv, bevor er mit Icon Of Coil zur elektronischen Musik geswitcht ist.





Und die Vita ihres Gründers und Frontmanns findet Anklang im fesselnd-explosiven Electro Metal der norwegisch-amerikanischen Combichrists, die 2011 mit Rammstein auf internationaler Stadiontour gewesen sind und zwei Jahre später dank ihres Soundtracks für die Kampfsequenzen des Videospiels „DMC: Devil May Cry“ auch unter den Gaming Kids eingeschlagen haben. Special Guest: die aus Berlin stammende Trap-Metal-Einsteigerin Mimi Barks. -pat