Cool Summer Jazz 2019

An diesem Abend ist alles im Fluss und das gleich in doppeltem Sinne!

Schließlich findet die Kultveranstaltung der Hemingway Lounge einmal mehr in der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) statt. Die Behörde mit Sitz in der Kußmaulstraße widmet sich in riesigen Hallen praktischen Versuchen und Strömungsmodellen. Sie ist nicht nur eine außergewöhnliche Location, sie wird auch außergewöhnlich gut bespielt – bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter drin. Dabei ist die Big Band der Hochschule für Musik unter der Leitung von Peter Lehel.

Die bringt mit den „Westend Girls“ – Sandie Wollasch, Sarah Lipfert und Liv Solveig – gleich drei ausdrucksstarke weibliche Stimmen als Gäste mit auf die Bühne. Der zweite Programmteil gehört Saltacello. Das international gefragte Ensemble mit Cello, Jazz-Sax und Rhythmusgruppe verbindet Jazz mit Klassik-Elementen und kosmopolitischen Einflüssen aus der Musik Südamerikas und Asiens. -er