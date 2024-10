Cosmic Psychos & Pig Sweat

1982 in Melbourne gegründet, sind die Cosmic Psychos eine australische Punkrock-Institution, die vom markanten Bass ihres Bandleaders und Sängers Ross Knight geprägt ist.

Um’s mit einem der jüngeren Hits zu sagen: „Nice Day To Go To The Pub“ (Mi, 6.11., 20 Uhr)!

Straight forward geht’s weiter mit Pig Sweat, einer relativ neuen HC-Punk-Band aus Bern, Slon (Koblenz/Offenbach/Mannheim) und Brüt, dem frischformierten Karlsruher HC-Punk-Projekt mit Mitgliedern von Sick Boyz (Mario Cuccu), Lit Villains (Felix Wagner), der Hausverwaltung und Sun In Flight (Sa, 9.11., 21 Uhr). -pat