Counterfeit & Versengold

Zwei Jahre nach der gefeierten Debütplatte „Together We Are Stronger“ ist es für die Londoner Punkrocker um Sänger, Gitarrist und Schauspieler Jamie Campbell an der Zeit, nachzulegen.

„It Gets Better“ heißt der Vorbote zum neuen Album, von dem es live mehr zu hören gibt. Tags drauf präsentieren die norddeutschen Folkrocker Versengold ihr neuntes Studioalbum „Nordlicht“ vor ausverkaufter Halle. Special Guest: Mr. Irish Bastard. -pat