Die düsteren Extreme-Metal mit Gothic-Horror anreichernde Briten um Frontmann Dani Filth sind seit drei Jahrzehnten Giganten im Genre.

Trotz nicht eben massenkompatiblem Sound und Besetzungswechseln floriert der „Cradle Of Filth“-Katalog – vom Frühwerk „The Principle Of Evil Made Flesh“ bis hin zu aktuellen Erfolgen wie „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“, „Existence Is Futile“ oder dem aktuellen Longplayer „Trouble And Their Double Lives“. -pat