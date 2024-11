Culteum-Closing

Nach dem Unverschämt 2023 – das am 2.10. immerhin mit einer bestens besuchten „One More Night“-Revival-Zwei-Floor-Party in der Stadtmitte wieder von sich hören ließ – schließt ein weiterer Dancefloor, der über Jahrzehnte Karlsruhes Clubkultur mitgeprägt hat: das Culteum in der Oststadt.

Eröffnet wurde der (Wein-)Kellerclub 1994 als Kulturruine; noch bis zum 31.12. versprechen die Betreiber Marcel und Ergin eine Programm-„Hommage an alles, was das Culteum in den letzten 30 Jahren so besonders gemacht hat“: die Sex-Positive-Party „Kinky Garten“ (Fr, 8.11.) und der legendäre Berliner „Kit-Kat-Club“ (Sa, 7.12.), das Kirre Kollektiv mit Vol. 4.“ (Fr, 13.12.), „Py-Rave“ (Fr, 15.11.), „Storno Rave“ (Fr, 22.11.), „Glühweinrave“ (Sa, 14.12.), „UTC Rave“ (Sa, 30.11.), ein „Last Halloween“ feat. UTC (Do, 31.10.) und das Hardtwaldbatterie Kollektiv (Fr, 29.11.+27.12.), die Blvck Crowz (Sa, 23.11., EDM), „Zehn Jahre Tieftontherapie“ feat. Teebee und T>I (Sa, 16.11.; auch Fr, 6.12., Drum’n’Bass), Techno mit Verzus (Sa, 2.11.) sowie dem Hybridset des Frankfurters Talla 2XLC und Christopher von Deylen alias Schiller (Sa, 21.12.), das „Hard Techno“-Geballer „Harter Modus“ (Sa, 9.11.), eine Gothic-Party (Fr, 20.12.) im Gedenken an die Reihen „Endzeitwelten“ und „Veitstanz“, die Resident-Nacht (Mi, 25.12.) sowie die voraussichtlich finale Closing-Party (Sa, 28.12.). -pat