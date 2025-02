Cyanide Pills feat. Nasty Rumours & The Offenders

Mit weißen Lederjacken, bonbonfarbenen Sonnenbrillen und britisch-schnoddriger, tief im Glam und Pubrock verwurzelter 77er-Attitüde punkrocken die Cyanide Pills aus Leeds.

In Kaugummi- und Zuckerwattefäden ziehen sie wieder ihre Lieblingsband hinterher: die von den Legenden der späten 70er wie Boys, Undertones oder Buzzcocks inspirierten mit Powerpoprefrains um sich werfenden Nasty Rumours aus der Schweiz. After-Show-Party: DJ Rocky (Fr, 7.3.).

Tags drauf feiern die Reggae-Hooligans The Offenders ihr 20. Jubiläum mit dem dann nur wenige Tage alten zehnten Album „Storm Over The Mainland“, dessen gegen den ungarischen Neonaziaufmarsch „Tag der Ehre“ gerichtete treibend-offbeatige Singleauskopplung „Partizani In Budapest“ nicht mehr stellvertretend für den rauen Punkrock steht, der beim Quartett aus der süditalienischen Ultraszene mittlerweile tonangebenden ist. Es übernimmt DJ Maddin Flashpix (Punk/Ska, Sa, 8.3.). -pat