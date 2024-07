Cyanide Pills, High Desert Queen & Tom Schwoll

Weiße Lederjacken und bonbonfarbene Sonnenbrillen – so punkrocken die Cyanide Pills aus Leeds mit britisch-schnoddriger, tief im Glam und Pubrock verwurzelter 77er-Attitüde.

2023 gab’s die vierte LP „Soundtrack To The New Cold War“, auf der sie in Kaugummi und Zuckerwatte verpackt wieder über die ewigselben sozialen Missstände singen (Mi, 24.7., 21 Uhr). Vor einem Jahr noch Support von Mario Lalli, stonert das 2019 gegründete texanische Quartett High Desert Queen diesmal auf der Pole über die Hackerei-Bühne (Do, 25.7., 20.30 Uhr).

Und wer eine Spur von Punksozialisation in sich trägt, hat Tom Schwoll schon Gitarre spielen hören: ob als Gründungsmitglied von Jingo de Lunch, Teilzeitgitarrist bei Extrabreit, kompositorische Triebfeder der Skeptiker oder seiner aktuellen Kapelle Es war Mord (Fr, 26.7., 20 Uhr). -pat