D-A-D & The 69 Eyes

Anklagbar gegründet als Disneyland After Dark, definieren D-A-D mit dem Debüt „Call Of The Wild“ 1986 das Cowpunk-Genre.

Ihr Zweitwerk „No Fuel Left For The Pilgrims“ avanciert mit ihrem größten Hit „Sleeping My Day Away“ zum Kult.

Nach VÖ des 13. Studioalbums „Speed Of Darkness“ (2024) haben sich die dänischen Hardrock-Ikonen anlässlich des 40. Bandjubiläums mit den finnischen Darkrockern The 69 Eyes – die mit „Lost Boys“ einen nicht weniger veritablen Knaller vorzuweisen haben – für die „Cowpunks And Glampires“-Co-Headliner-Europatournee verbrüdert. -pat