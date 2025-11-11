D-A-D & The 69 Eyes

Popkultur // Artikel vom 11.11.2025

The 69 Eyes (Foto: Marek Sabogal)

Anklagbar gegründet als Disneyland After Dark, definieren D-A-D mit dem Debüt „Call Of The Wild“ 1986 das Cowpunk-Genre.

Ihr Zweitwerk „No Fuel Left For The Pilgrims“ avanciert mit ihrem größten Hit „Sleeping My Day Away“ zum Kult.

Nach VÖ des 13. Studioalbums „Speed Of Darkness“ (2024) haben sich die dänischen Hardrock-Ikonen anlässlich des 40. Bandjubiläums mit den finnischen Darkrockern The 69 Eyes – die mit „Lost Boys“ einen nicht weniger veritablen Knaller vorzuweisen haben – für die „Cowpunks And Glampires“-Co-Headliner-Europatournee verbrüdert. -pat

Di, 11.11., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe

Anfang « Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess | Lara Hulo » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 1 plus 9.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Toxoplasma

Toxoplasma

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Weiterlesen …
Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

Weiterlesen …
Selig (Foto: Sven Sindt)

Selig & Tobias Mann

Popkultur // Artikel vom 14.11.2025

Vermutlich ausverkauft ist dieser Gig der Wegbereiter des „German Grunge mit deutschen Texten“.

Weiterlesen …

Biet It!

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Die Schallplatten- & Memorabilia-Auktion präsentiert von Studio Eins Records.

Weiterlesen …
Werbung
Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik-Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper