Ex-Adolescents-Drummer Casey Royer und die „Drug Ideologists“ sieht man nicht alle Tage!

Immer mal wieder ad acta gelegt, ging’s für eine der wichtigsten Hardcore-Punk-Formationen an der US-Westküste 2019 das erste Mal seit 26 Jahren wieder auf Tour. Nach wie vor mit den Brüdern Eddie und Joey Tatar (Bass/Schlagzeug) sowie Clinton Calton (Gitarre), allesamt Teil der frühen kalifornischen Punkszene, was D.I. auch heute in Klang und Attitüde widerspiegeln.

Noch länger am Start ist der Support: das Cal-Punk-Aushängeschild Channel 3. -pat