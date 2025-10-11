Daënk & Twin Noir
Popkultur // Artikel vom 11.10.2025
Bei dieser Doppelshow präsentiert zunächst der Karlsruher Daënk alias Daniel Klinger wie schon beim Fleischmarkthallen-Releasekonzert Mitte Mai sein „Deutsch-Pop-Grunge“-Debüt „Alles hat einen Sinn“, das es ab heute auch als Vinylalbum gibt.
Im Anschluss spielt das 2021 in Berlin von Cody Barcelona und Ian Volt gegründete Post-Punk/Wave/EBM-Duo Twin Noir, das im August mit „Chapter 2“ den „Two Punks And A Tape Machine“-Nachfolger veröffentlicht hat. -pat
Sa, 11.10., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
