Daënk & Twin Noir

Bei dieser Doppelshow präsentiert zunächst der Karlsruher Daënk alias Daniel Klinger wie schon beim Fleischmarkthallen-Releasekonzert Mitte Mai sein „Deutsch-Pop-Grunge“-Debüt „Alles hat einen Sinn“, das es ab heute auch als Vinylalbum gibt.

Im Anschluss spielt das 2021 in Berlin von Cody Barcelona und Ian Volt gegründete Post-Punk/Wave/EBM-Duo Twin Noir, das im August mit „Chapter 2“ den „Two Punks And A Tape Machine“-Nachfolger veröffentlicht hat. -pat