Daënk & Twin Noir

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Daënk

Bei dieser Doppelshow präsentiert zunächst der Karlsruher Daënk alias Daniel Klinger wie schon beim Fleischmarkthallen-Releasekonzert Mitte Mai sein „Deutsch-Pop-Grunge“-Debüt „Alles hat einen Sinn“, das es ab heute auch als Vinylalbum gibt.

Im Anschluss spielt das 2021 in Berlin von Cody Barcelona und Ian Volt gegründete Post-Punk/Wave/EBM-Duo Twin Noir, das im August mit „Chapter 2“ den „Two Punks And A Tape Machine“-Nachfolger veröffentlicht hat. -pat

Sa, 11.10., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

Anfang « High Desert Queen | Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“ » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 9 und 8?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Weiterlesen …
Philip Glass Ensemble

Philip Glass Ensemble

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Neben Steve Reich ist der Amerikaner Philip Glass Miterfinder und der bedeutendste und einflussreichste Protagonist der Minimal Music.

Weiterlesen …
GEW Bandfestival

5. GEW Bandfestival

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Dieses Festival der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Kreis Karlsruhe beweist, dass es für eine „School Of Rock“ keinen Jack Black braucht!

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper