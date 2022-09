Der Schweizer Alternative-Chansonnier stellt im Kohi seine neues, fünftes Album „Bonn Park“ vor.

Erneut vollgepackt mit Geschichten über aussichtslose Beziehungen, aber in so schwelgerischen Arrangements, dass sie „den Schmerz überaus genießbar machen“ (Do, 6.10., 20 Uhr, Kohi).

Tags drauf steigt am Werderplatz der Singer/Songwriter-Contest „Song Slam“ (Fr, 7.10., 20 Uhr). -rowa