Vier Jahre hat der Ex-Sänger von Sea + Air an seiner eigenen Neuerfindung gearbeitet.

Anfang 2022 hat Daniel Benyamin sein wortspielerisches Solodebütalbum vollendet: „Eral Fun“, eine Sammlung von Kurzgeschichten über Tabus rund um den Tod. Nach Ghost Pop war es an der Zeit, sich dafür wieder ein eigenes Genre auszudenken und inspiriert von den Naive Artists Anfang des vergangenen Jahrhunderts labelt er nun unter Naive Music.

In elf Songs wetteifern Leichtigkeit und Melancholie; die multiinstrumentale Spielfreude und das epochale Songwriting, mit denen Benyamin Indie-Hits wie „Do Animals Cry?“ oder „The Heart Of The Rainbow“ geschrieben hat, entwickelt er mit Oldschool-Keyboardklängen, atmosphärischen Gitarren und futuristischem Schlagzeugspiel konsequent weiter – anspruchsvoll und eingänglich zugleich. -pat



