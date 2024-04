Das Fest 2024: Die Feldbühne

Einen Monat nachdem „Das Fest“ sein Hauptbühnen-Line-up mit den Headlinern Peter Fox, Bosse, Nina Chuba und Lea veröffentlicht hat, steht auch die kostenfreie Feldbühne.

Wenn das Jubez sein bunt gefächertes Programm aus lokalen, überregional und internationalen Acts und Mitmachaktionen präsentiert, geht es weniger um bekannte Namen (die aber nicht ausgeschlossen sind!) als vielmehr um spannende und oft auch überraschende Musik aus unterschiedlichen Genres. So finden sich hier Bands und Acts aus dem lokalen Popnetz-Spektrum, dem Baden-Württembergischen Pop-BW-Fördernetzwerk und aus dem internationalen Booking-Austauschprogramm ESNS Exchange.

Am Do, 18.7. gibt es mit Evia (17.15 Uhr) und Still Stories (18.15 Uhr) zwei junge lokale Acts zwischen Indie, Folk und gut gemachter Popmusik zu sehen. Galv (19.30 Uhr) ist Rapper mit vertrackten Texten, die oft eine Denksportaufgabe mitgeben. Anschließend präsentieren Il Civetto (21.15 Uhr) ihren jungen, frischen Fusion-Pop-Entwurf.

Am Fr, 19.7. geht’s härter zur Sache: Moderner Metalcore aus Karlsruhe mit technisch ausgereiften Riffs und Melodien bieten Escape The Void (17 Uhr). Captivated (18.15 Uhr) sind eine junge und aufstrebende Crossover-Metalcoreband aus der Region. Die Würzburger Phantom Winter (19.30 Uhr) mixen Black Metal, Doom, Darkrock mit sphärischen Elementen und sind über ihre Szene hinaus bekannt. Predatory Void (21 Uhr), eine Band aus dem Amenra-Umfeld, hat mit ihrem intensiven Erstlingswerk für ein Aha in der Szene gesorgt. 70er-Rock- und Doom-Stoner-Fans werden bei Hippie Death Cult (Portland, Oregon, 22.45 Uhr) ihre Offenbarung erleben.

Der Sa, 20.7. wartet mit viel Lokalpower auf: Mit Palm Valey (13 Uhr) startet ein gestandener Alternative-Act mit Ecken und Kanten; anschließend zünden Jio Ram (14 Uhr) ein instrumentales Drums-Electronics-Space-Guitar’n’Bass-Feuerwerk. Die „New Bands Festival“-Publikumsgewinner Wishing Wells (15 Uhr) bieten bodenständigen Rock und Metal. Nach der Ettlinger Singer/Rockwriterin Selina Cifric mit Band (16 Uhr) zeigen Jon Doe (17.15 Uhr), was Karlsruhe an feinen Bands zu bieten hat – nicht umsonst waren sie Jurygewinner beim „New Bands“. Die Mannheimer deutsch/türkische Band Engin (18.45 Uhr) belegt, dass sie nicht umsonst als die deutschen Altin Gün bezeichnet werden. Dann kommen die beiden ESNS-Exchange-Acts: Bei Bound By Edogamy (20.45 Uhr) aus der Schweiz wird Punk, Industrial und Elektronik sehr überzeugend kombiniert. Bateu Matou (22.30 Uhr) aus Portugal mischen brasilianische und angolanische Rhythmen mit Gesang. Hier ist mit DJ Riot ein portugiesisches Musikschwergewicht dabei, das mit Buraka Som Sistema international für Beachtung gesorgt hat.

So, 21.7. ist Mitmachtag: Das Landesmedienzentrum setzt mit der Beteiligungsaktion „Bitte Was!?“ (11 Uhr) ein Zeichen gegen Fake und Hass im Netz und gibt jugendlichen KünstlerInnen die Chance, die Feldbühne zu erobern. Bei „Best Of The Show“ (12.30 Uhr) kann man Hip-Hop-Streetdance-Choreos mit Gruppen aus der ganzen Region bestaunen. Gleich im Anschluss tritt mit Sharon (13.15 Uhr) ein aufstrebendes Raptalent aus Pforzheim auf. Nun kommt die vielleicht jüngste Band, die bisher auf der Feldbühne gestanden hat: Die schreienden Raupen (14.30 Uhr). Der Klassiker: die „Karaoke Show“ (15.45 Uhr), bei der man sich nach Anmeldung Five Minutes of Fame ersingen kann. Alice & Dolores (18.15 Uhr) haben feingewebte Indietronica im Köcher. Geheimtipp: Die humorvollen Avantgarde-Pop und schrägen Folk spielende Berlinerin Albertine Sarges (19.45 Uhr). Das Festival auf der Feldbühne beenden Fatcat (21.30 Uhr), die Funk-Soul-Institution aus Freiburg.

Die Feldbühne ist Teil des kostenfreien Programms, das rund 70 Prozent des „Fests“ ausmacht. Dazu gehören neben der Feld-, die Kultur- und DJ- sowie die Café-Bühne ebenso wie die „India Summer Days“ und der Sparda-Sportpark. -ps/pat