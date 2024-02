Das Lumpenpack

Die Lumpenpack-Gründer Maximilian Kennel und Johannes Frömming stammen aus der Poetry-Slam-Szene und waren als Duo seit 2012 im gehobenen Geheimtippstaus unterwegs, als ihr 2020er, mit Verve und Sprachwitz à la Ärzte gewürztes Album „Wach“ die Top drei der deutschen Charts enterte.

Diese „Erlösung“, so die Band, will in die Welt geschrien werden und das in neuer Fünferbesetzung mit Lola Schrode (Bass), Alexandra Eckert (Schlagzeug) und Jason Bartsch (Gitarre). -rw