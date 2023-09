Wenn das Vereinsheim tagt, ist die Hütte voll!

Eine kleine Bühne mitten im Raum, drumherum das Publikum und Liveprojektionen an den Wänden – in diesem Setting performen Tommy Baldu (Schlagzeug), David Maier (Gesang), Nico Schnepf (Keyboard), Rouven Eller (Sound) und Haegar (Visuals) mit ihren wechselnden Gastmusikern – diesmal u.a. das Wahl-Berliner Kanada-Duo The Kliffs in Person von Mark Bérubé (Gitarre/Keys/Gesang) und Kristina Koropecki (Cello/Synthies/Gesang) und der angloschwedische Indie-Rocker Alberta Cross aka Petter Ericson Stakee.

Die somit unikaten Konzerte haben sich in den vergangenen Jahren als popkulturelles Highlight im Südwesten etabliert, wofür das Projekt mit wichtigen Kulturpreisen ausgezeichnet wurde. -pat