Dave Hause

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Dave Hause (Foto: Jesse Deflorio)

Einen Tag vor dem lange ausverkauften zehnten Jubiläumskonzert des Karlsruher Rappers Haze kommt mit dem Ex-Gitarristen der HC-Band Paint It Black ein gereifter US-Singer/Songwriter, der sich seit 2010 seiner Solokarriere zuwendet.

Die Mischung aus Punk-Energie, Rock-Dringlichkeit und Americana-Melancholie, getragen von einer Stimme, die sich nicht scheut, brüchig zu sein, hat Dave Hause zuletzt 2023 auf „Drive It Like It’s Stolen“ verewigt. Als Zusammenarbeit mit seinem Bruder und „Blood Harmony“-Labelpartner Tim, der ihn neben Northcote auf seiner Akustiktour begleitet. -pat

Fr, 17.10., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe

