Dead Bob & Pizza Death

Popkultur // Artikel vom 24.09.2025

Dead Bob

Dead Bob ist die Solo-Inkarnation von John Wright, Schlagzeuger der 2016 aufgelösten No Means No.

Melodie und Rhythmik seines mithilfe von Byron Slack (Invasives), Kristy Lee Audette (Rong), Ford Pier (D.O.A., Roots Round Up, Jr. Gone Wild, Rheostatics), Selina Martin und Sohn Aidan entstandenen Debüts „Life Like“ lassen immer mal wieder an die Hardcore-Punk-Legende aus Vancouver denken, wollen aber kein NMN-Ersatz sein – auch wenn John einen ungenutzten alten Text seines Bruders Rob für „White Stone Eyes“ aufbereitet hat. Support: Trust Issues (Mi, 24.9.).

Tags drauf gastieren Pizza Death aus Melbourne, die auch ihr zweites Album „Reign Of The Anticrust“ (2023) fett mit Crossover, Thrash und 80er-HC-Punk belegen. Support: Acidbait (Do, 25.9.). -pat

20.30 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe

