Dead Bob & Pizza Death
Popkultur // Artikel vom 24.09.2025
Dead Bob ist die Solo-Inkarnation von John Wright, Schlagzeuger der 2016 aufgelösten No Means No.
Melodie und Rhythmik seines mithilfe von Byron Slack (Invasives), Kristy Lee Audette (Rong), Ford Pier (D.O.A., Roots Round Up, Jr. Gone Wild, Rheostatics), Selina Martin und Sohn Aidan entstandenen Debüts „Life Like“ lassen immer mal wieder an die Hardcore-Punk-Legende aus Vancouver denken, wollen aber kein NMN-Ersatz sein – auch wenn John einen ungenutzten alten Text seines Bruders Rob für „White Stone Eyes“ aufbereitet hat. Support: Trust Issues (Mi, 24.9.).
Tags drauf gastieren Pizza Death aus Melbourne, die auch ihr zweites Album „Reign Of The Anticrust“ (2023) fett mit Crossover, Thrash und 80er-HC-Punk belegen. Support: Acidbait (Do, 25.9.). -pat
20.30 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Eine sehr coole Doppelshow!Weiterlesen … Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Abgesagt: Eyes
Popkultur // Artikel vom 26.09.2025
Dieses dänische Hardcore-Quintett ist berüchtigt für seinen chaotisch-noisigen Sound.Weiterlesen … Abgesagt: Eyes
26 Jahre Scruffys Irish Pub
Popkultur // Artikel vom 25.09.2025
Der Türgriff erinnert noch an die Zeit, bevor Paul „Scruffy“ Burke 1999 aus der Kneipe Nilpferd den „Probably Darkest Irish Pub In The World“ macht.Weiterlesen … 26 Jahre Scruffys Irish Pub
Dead Bob & Pizza Death
Popkultur // Artikel vom 24.09.2025
Dead Bob ist die Solo-Inkarnation von John Wright, Schlagzeuger der 2016 aufgelösten No Means No.Weiterlesen … Dead Bob & Pizza Death
Stay Off Limits & Teufelszeug
Popkultur // Artikel vom 24.09.2025
In der Kohi-Jazzreihe präsentiert Tom Boller hier zwei Acts aus der regen Karlsruher Szene Freie Musik.Weiterlesen … Stay Off Limits & Teufelszeug
Daënk
Popkultur // Artikel vom 23.09.2025
Als Gastsänger in Seán Tracys Irish Pub fing 2002 mit Covers von Elvis, Johnny Cash und Metallica-Balladen alles an.Weiterlesen … Daënk
Kommentare
Einen Kommentar schreiben