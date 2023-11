Death Angel & Sacred Reich

Wenn diese beiden 80er- und 90er-Genregrößen auf Co-Headliner-Tour gehen, bricht die jetzt schon legendäre „Night Of The Living Thrash“ an!

23 Jahre nach ihrem letzten Studioalbum sind die seit der Reunion auf Konzerte fokussierten Sacred Reich 2019 mit „Awakening“ lautstark auch auf dem Releaseradar zurückgekehrt. Auftritte mit den Kollegen von Death Angel um Frontmann Mark Osegueda gab es schon früher, allerdings noch keine gemeinsame Tournee. Komplettiert wird das Billing von Spaniern Angelus Apatrida. -pat