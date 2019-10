Defekt Defekt & Die Skeptiker

Bei diesem deutsch-englischen Bremer Trio sind die Instrumente ziemlich austauschbar.

Aber egal, wer was bedient, tönt der kantig-minimalistische „Defekt Defekt“-Sound mit stark alternativ-britischem 79-81-Einfluss nach Post-Punk, New Wave und Garage. Darkwaviger KA-Support: In Decision. Mit Eugen Balanskats Skeptikern kommt dann eine der bedeutendsten DDR-Punkrock-Gruppen, die sich nach der Wende bundesweit auch außerhalb der Szene einen Namen machen konnte. -pat