Der Götz von Obertsrot

Sänger Mario Götz taucht tief hinein ins Repertoire des dunklen australischen Romantikers Nick Cave.

Als Götz von Obertsrot inszeniert er im Sextett einen atmosphärischen Sound zwischen Blues, Rock, Post-Punk und Gospel, wenn von Klavier- und Geigenklängen erfüllte Titel wie „Into My Arms“, „Red Right Hand“, „Oh My Lord“, „Hallelujah“ oder „Love Letter“ erklingen. -pat