Der Helene Waltz – Helene Malik Tribute Konzert

Vor einem Jahr starb die Grande Dame der Karlsruher Musikwelt nach kurzer Krankheit.

Helene Malik bewegte sich seit Anfang der 80er durch allerlei Stile – als Sängerin der New-Wave-Avantgarde-Pop-Band Ujuju Brimshead, Interpretin von Jazzstandards mit dem Miss Malik Cafe Orchestra, Bassistin und Mitbegründerin der ersten rein weiblichen Karlsruher Indie-Gitarrenrockband Boobie Traps, Sängerin und Songschreiberin von Jonny Las Vegas oder für ihr Soloprojekt Minimalik.

Auch am jährlichen „Waltz“, der jahrelang das Substage nach der Sommerpause eröffnete, war sie vor und hinter den Kulissen beteiligt. Zum Gedenken (auch von Andi Schorpp, der als Schlagzeuger, Techniker und Produzent an vielen von Maliks Projekten beteiligt war) versammeln sich Freunde und Weggefährten: Neben einer Reunion der Boobie Traps spielen Musiker von Three Men Pissing In The Rain, Bluesbox, Stravinskys, der Cotton Belt Blues Band, Taxi Sandanski, Jonny Las Vegas und Miri In The Green. -pat