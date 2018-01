Destiny Unknown

Beim „Emergenza“ 2013 schafften es die Rastatter Destinies ins Regiofinale.

Am Sa, 13.1. beweist das Ruhrpott-Trio Flash Forward – deren Vorab-Single „Perfectionist“ zum vierten Album „Revolt“ sich schnell als kleiner Überraschungserfolg in der deutschen Alternative- und Hardcore-Szene herausgestellt hat – sein starkes Gespür für mitreißende Songs, die sich live in einer halsbrecherischen Show entladen. Special Guest: Daniel Scherf & Band.

Ab 22 Uhr geht’s unten in der Halle lautstark weiter, wenn DJane Christiane Falk zur „Laut & Kantig Party“ mit Indie, Punkrock und Klassikern lädt -pat