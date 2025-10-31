Dickes Blech & Freunde
Popkultur // Artikel vom 31.10.2025
Die aus acht immer gute Laune verbreitenden Musikern mit Handicap bestehende Rock-Pop-Kapelle bittet alljährlich befreundete Bands ins Jubez.
Mit Support ehrenamtlicher Betreuer haben Dickes Blech bislang „s’Beschde“ an eigenen Liedern auf CD herausgebracht; sie handeln vom Alltag als Arbeiter, Fußballfan, Frischverliebter oder von nervigen Elternanrufen. Als Freunde dabei sind diesmal Skullrose und „Efi tanzt!“. -pat
Fr, 31.10., 19 Uhr, Jubez, Karlsruhe
