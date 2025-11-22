Die Apokalyptischen Reiter

Popkultur // Artikel vom 22.11.2025

Die Apokalyptischen Reiter (Foto: Krzysztof Wiktor)

Drei Jahrzehnte Reitermania!

Als Daniel – damals noch „Eumel“ heute „Fuchs“ – Täumel und Drummer Skeletton in Weimar Die Apokalyptischen Reiter ausrufen, wird noch growliger Melodic Death Metal angeschlagen. Mit „All You Need Is Love“ (2000) und „Have A Nice Trip“ (’03) vollzog die Band einen steten Stil- und Besetzungswechsel – der Sound wurde melodischer und abwechslungsreicher, mit Klargesang, Keyboard und Elementen aus Folk, Symphonic und Experimental Metal angereichert.

Das 30-jährige Bestehen feiert das Quartett mit dem Album „Freie Republik Reitermania“ (VÖ: 31.10.) samt Tour, Klassikern, Kultsongs und neuen Hymnen.

Special Guests: Cypecore und Victorius. -pat

Sa, 22.11., 19.30 Uhr, Substage, Karlsruhe

Kommentare

