Die fünf besten Klavier-Rocklieder

Klavier-Rocklieder gehören zu den ikonischsten Stücken der Musikgeschichte und zählen zu den herausragendsten Klavierkompositionen der vergangenen Jahrzehnte.

Klassische Musik ist nicht das einzige Lernmaterial für Klavier. Viele Rocklieder enthalten beeindruckende Klaviersoli und in einigen der besten Klavier-Rockstücke spielt das Klavier eine zentrale Rolle.

Diese Lieder zeichnen sich häufig durch komplexe Harmonien und Rhythmen sowie eine emotionale Tiefe aus, die andere Instrumente nicht erreichen. Werfen wir einen Blick auf eine Auswahl beliebter Lieder, in denen das Klavier das Hauptinstrument ist.

Sind Rocklieder für das Klavier geeignet?

Natürlich sind nicht alle Rocklieder als Klavier-Rocklieder geeignet und die Rockmusik ist ein sehr breites Genre. Obwohl Klaviere die meisten Lieder interpretieren können, funktionieren einige besser als andere.

Die besten Piano-Rocklieder aller Zeiten wurden vielleicht von Künstlern geschrieben, die eng mit diesem Genre verbunden sind, wie Elton John, Jerry Lee Lewis oder Billy Joel. Viele dieser Lieder verwenden gängige Klavierakkorde und sind genauso eingängig wie Poplieder.

Beispiele für Klavier in der Rockmusik

Zu den Bands, die als Rockbands gelten und das Klavier als Hauptinstrument nutzen, gehören die Rolling Stones, Pink Floyd, die Beatles u.v.a. Diese Musiker verwenden das Klavier, um ihre Rocklieder in verschiedene Richtungen zu lenken und ihnen einen frischen Klang zu verleihen. Künstler wie Joni Mitchell, Neil Young und Freddie Mercury integrierten das Klavier regelmäßig in ihre Rockmusik. Es gibt zahlreiche berühmte Rock-Klavierlieder.

Berühmte Klavier-Rocklieder

Einige Lieder auf unserer Liste sind vielleicht nicht leicht zu erlernen, zählen aber zu den bekanntesten Klavier-Rockstücken. Mit ein wenig Recherche finden Sie Lieder von vielen berühmten Bands und Künstlern, die das Klavier in ihren ikonischen Songs eingesetzt haben. Denken Sie an „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „Changes“ von David Bowie oder „Karma Police“ von Radiohead.

Das Klavier muss nicht immer das ursprüngliche Instrument eines Liedes sein. Sie können Rocklieder auf das Klavier übertragen und etwas Einzigartiges schaffen. Sie können herausfinden, wie man Rocklieder auf dem Klavier spielt, indem man eine der besten Klavier lernen-Apps wie „Skoove“ benutzt.

Rock-Klavierlieder für Anfänger

Ein Rock-Klavierlied unterscheidet sich von Popstücken, da Rocklieder oft einen härteren Klaviersound und eine treibende Rhythmusgruppe haben und Raum für Klaviersoli bieten. Piano-Rock ist ein eigenständiges Musikgenre, und die Lieder sind oft nicht übermäßig komplex. Sie eignen sich hervorragend zum Üben und für Klavierübungen.

Selbst wenn Sie klassische Musik spielen, werden großartige Rocklieder für das Klavier Sie auf neue Weise herausfordern. Die besten Rocklieder für das Klavier reichen von einfach bis komplex, vor allem, wenn Sie versuchen, ein Stück von Queen zu lernen. Hier sind einige Optionen für Anfänger:

Deep Purple – „Smoke On The Water“

Eines der bekanntesten Rocklieder für Anfänger ist „Smoke On The Water“. Das Hauptriff kann von der linken Hand gespielt werden, wodurch ein unwiderstehliches Motiv entsteht, das sich von klassischen Riffs unterscheidet.

Tipps zum Spielen:

Konzentrieren Sie sich darauf, dass die linke Hand zuerst das Riff spielt.

Integrieren Sie perfekte Quinten, bei denen das Gleiche im Abstand von sieben Halbtönen gespielt wird.

Achten Sie auf Synkopen, also Rhythmen, die leicht vom Takt abweichen.

Das Lied ist im einfachen 4/4-Takt gehalten.

The Mamas And The Papas – „California Dreamin’“

Dieser Song ist bekannt für seine fantastischen Gesangsharmonien und die beeindruckende Klavierbegleitung. Er enthält einige ungewöhnliche Akkorde und eignet sich gut für diejenigen, die ihr Spiel verbessern möchten.

Tipps zum Spielen:

Achten Sie auf die ungewöhnlichen Septakkorde.

Übernehmen Sie die Gesangsmelodie für die rechte Hand.

Spielen Sie die Akkorde mit der linken Hand und die Melodie mit der rechten Hand.

Das Lied ist in C-Dur und im 4/4-Takt.

Don McLean – „American Pie“

Dieser Welthit von Don McLean ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man klassische Rocklieder in Klavierversionen verwandeln kann. Es fordert Ihre Ausdauer und Konzentration heraus und hat eine ungewöhnliche Struktur.

Tipps zum Spielen:

Verwenden Sie nur weiße Noten in der Hauptmelodie und Basslinie.

Das Lied steht in 4/4 und C-Dur.

Die Strophe ist komplexer als die Refrain-Melodie.

Sobald Sie ein paar Akkordfolgen gelernt haben, können Sie das ganze Stück spielen.

Pink Floyd – „Another Brick In The Wall“

Dieser Song ist einer der bekanntesten Rocklieder, die man auf dem Klavier spielen kann. Pink Floyd haben das Klavier schon in Liedern wie „The Great Gig In The Sky“ verwendet, aber in „Another Brick In The Wall“ kommt es besonders zur Geltung.

Tipps zum Spielen:

Der Song ist im 4/4-Takt.

Lernen Sie die Basslinie und die Gesangsmelodie.

Üben Sie die Synkopen der linken Hand.

Dieser Song ist einer der einfacheren „Pink Floyd“-Stücke für das Klavier.

Prince – „Purple Rain“

„Purple Rain“ ist ein Lied aus der Ära der besten Rock-Klavierstücke. Sobald der Refrain einsetzt, wird jeder um Sie herum mitsingen wollen. Prince war ein Multiinstrumentalist, aber dieses Stück ist auch allein auf dem Klavier beeindruckend.

Tipps zum Spielen:

Spielen Sie die Noten der Gesangsmelodie zunächst langsam.

Das Lied ist im 4/4-Takt und in B-Dur.

Sie können die Gesangsmelodie auf der rechten Hand durch Akkorde ersetzen, wenn Sie mitsingen möchten.

Fazit

Egal, ob Sie ein Rockfan sind, der Klavier in sein Repertoire einbauen möchte, oder ein klassischer Pianist, der einen neuen Musikstil erkunden möchte – Rocklieder sind ideal! Das Spielen der besten Rocklieder auf dem Klavier unterscheidet sich stark von klassischer Musik und bietet ein anderes Gefühl für Zeit und Rhythmus. Mit Apps wie „Skoove“ können Sie Rocklieder lernen und Ihr Timing sowie Ihre Technik verbessern.