Die Jacksons

Eine der beliebtesten Coverbands der 2010er ist zurück.

Nach längerer Pause ist die siebenköpfige Band um die Sänger Tony Moutafidis und Tunc Süzer zurück und versetzt erstmals den Club Stadtmitte in Ekstase. Auf der Setlist stehen Pop und Rock von Bill Withers bis Smash Mouth. Im Anschluss: „Tanz in den Mai“, Various DJs. -rw