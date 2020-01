Die Kerzen

Hits schreiben statt Abfrusten ist das Motto der Kerzen.

Damit lässt es sich in der Provinz von Meck-Pomm nicht nur überleben, sondern ganz schön kreativ arbeiten. Dank Internet haben die Zu-spät-Geborenen die 80er in sich aufgesogen und zu ihrer eigenen Interpretation von Dream Pop und New Romantic umgemodelt. Support kommt vom Lofi-Pop-Duo DC Schneider. -fd