Die Küchenkomplizen & Paul Batto Duo

„Frau Antje“ Schumacher und ihre Ukulele pflegen heute mit Carmine Biscosi (Gitarre/Blues-Harp) als Die Küchenkomplizen die „Deutsch-italienische Freundschaft“.

Ihr Repertoire reicht von italienischen Canzoni bis zu Folk und Pop (Fr, 7.11.).

Tags drauf kommt mit Paul Batto eine feste Größe der europäischen Blues- und Jazzszene. Der Gitarrist und Sänger spielt im Duo mit Robert Christian, dem „Meister der Stratocaster“ (Sa, 8.11.). -pat