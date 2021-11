Die Querfunker stellen sich vor: „Kohi meets Querfunk“ von Thomas Lämmle & Tom Selzer

Seit Ende 2012 treffen der Querfunk und das Kohi jeden ersten Sonntag im Monat ab 19 Uhr auf 104,8 MHz zusammen.

Die hauseigene Radiosendung ist eine glänzende Möglichkeit, in kommende und vergangene Livemusikaktivitäten des Kulturzentrums in der Südstadt reinzuhören: Hier gibt sich freier Ausdrucks-Jazz mit Wave-Rock-Romantik und Indie-Pop die Klinke in die Hand und selbst der Pop-Olymp wird regelmäßig erklommen. Ohren auf heißt es da – und seit Beginn der Corona-Krise auch Augen auf: Denn das Kohi hat dieses Sendeformat um Videoclips und spezielle Ausgaben, Mottoshows und Wunschtitel erweitert, die exklusiv auf Youtube und kohi.de laufen.

In den Anfangsjahren wurde die Sendung kuratiert und moderiert von Christian Schmalfuß und Peter Schuler. Schuler übernahm später mit wechselnden ModeratorInnen aus dem breiten Pool des Kohi-Teams. Seit einigen Jahren zeichnen sich Thomas Lämmle und Tom Selzer für die Sendung verantwortlich. Selzer ist auch für die Programmgestaltung und das Livemusik-Booking im Kohi und Kooperationen zuständig. Somit sitzt er nicht nur an der Quelle, sondern ist auch mit Blick auf kommende Veranstaltungen bestens informiert.