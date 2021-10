Die Querfunker stellen sich vor: „Schrägfunk“ von Tina & Micha

„Schrägfunk“ ist eine monatliche Radiosendung, die vierteljährliche Liveshow „Talk im Tempel“ und Konzertveranstalter des „Schrägfests“.

Von regionalen Newcomern wie Everything In Boxes und Die Stühle, aufstrebenden Bands wie Pabst und Sperling bis zu national bekannten KünstlerInnen wie Adam Angst, Kettcar, Schrottgrenze und Neoangin aka Jim Avignon treffen Tina und Micha Musiker und verwickeln sie in bodenlose Gespräche über deren Musik und den Sinn und Unsinn von Erdnussbuttersandwiches. Für Themensendungen wird auch mal im Waschsalon dreckige Wäsche gewaschen oder Tina und Micha machen „Das Fest“ mit schrägen Fragen an Bands und Publikum unsicher. Bei der Auswahl der Gesprächspartner und der Musik geben die beiden nicht einem bestimmten Musikstil den Vorrang, sondern es gilt: Lieber schrammelig als perfekt, eher holperig als glatt, Emotion vor Logik.

Für ihren „Talk im Tempel“ (Sa, 16.10., 20 Uhr, talk.schraegfunk.de) verlassen Tina und Micha das Studio und wagen sich auf die Bühne. In typischer „Schrägfunk“-Manier werden im Gespräch schiefe Bahnen und Abwege beschritten, mit Gästen aus Musik, Kunst und Kultur über alles und nichts geredet, ohne zu labern, aber mit Livemusik. Gäste der zweiten Ausgabe sind Marcel Gein (Perry O’Parson), Julian Bätz (How I Left / Helmet Lampshade) und Sandie Wollasch. -pat